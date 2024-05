KRISPOL staje się KRISHOME i wprowadza własną markę stolarki dla domu

Po wielu latach funkcjonowania na rynku stolarki otworowej pod marką KRISPOL, nadeszła pora na zwieńczenie procesu rozpoczętego w 2018 roku i stworzenie nowej marki KRISHOME, która połączy legendarną solidność produktów z nową, komfortową formułą obsługi klientów bazującą na zrozumieniu ich potrzeb i rozterek budowlanych.



Obecny etap rozwoju spółek KRISHOME i KRISPOL to odpowiedni moment na nowe otwarcie. Tempo zmian jest imponujące - rozwój oferty produktowej, rozbudowa zakładu produkcyjnego w Psarach Małych, zmiany organizacyjne i procesowe, dynamiczny rozwój Sieci Salonów KRISHOME w Polsce oraz budowa nowej sieci partnerów w Europie spowodowały konieczność transformacji organizacji, dostosowania jej do aktualnych potrzeb biznesowych - mówi Karol Krysiński, prezes zarządu KRISHOME Sp. z o.o.



Odświeżona identyfikacja wizualna odzwierciedlająca niezmienne wartości



Odświeżone logo KRISHOME płynnie integruje elementy marki KRISPOL, symbolizując szeroką gamę oferowanych rozwiązań stolarki budowlanej dla domu i biznesu. Niezmienne pozostaje również hasło reklamowe firmy, "Gwarancja Spokoju", świadcząca o stałym zaangażowaniu w zapewnianie satysfakcji klientów.

Świadectwo ludzkich starań i biznesowej przenikliwości



Nowa marka odzwierciedla niesamowity 35-letni dorobek KRISPOL. Autentycznych historii ludzi budujących i remontujących swoje domy, a także podejmowania ryzyka biznesowego, żeby urzeczywistniać marzenia naszych klientów – tłumaczy Grzegorz Ratajczak, Dyrektor Wykonawczy KRISHOME. KRIS – to cześć historii, HOME – to przyszłość. KRISHOME to obietnica Gwarancji Spokoju dla naszych klientów.



Już od pewnego czasu można było zaobserwować stopniowe zwiększanie ekspozycji marki KRISHOME w mediach. Od września 2023 roku logotyp zagościł na 44 boiskach siatkarskich podczas rozgrywek polskiej ligi siatkowej. Jako sponsor tytularny drużyny KRISHOME Września, nazwa pojawiła się w 48 miastach, w których prowadzą swoje biznesy Partnerzy Handlowi marki. Transmisje telewizyjne rozgrywek pomogły oswoić widzów z logo KRISHOME i udowodniły jej znaczący potencjał.



7 maja 2024 roku rozpocznie się transformacja wizerunkowa i marketingowa. Zmiana została rozplanowana na cały 2024 rok i będzie sukcesywnie wdrażana we wszystkich kanałach komunikacyjnych marki oraz sieci sprzedaży.